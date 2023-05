Serpent Corpse zapraszają na sabat

Pierwszą płytę deathmetalowego kwartetu z Montrealu nagrano i zmiksowano w miejscowym Black Gate Studio pod okiem Patricka McDowalla. Mastering wykonał amerykański fachowiec James Plotkin. Autorem okładki jest Lucas Korte z USA.

Album "Blood Sabbath" będzie mieć swą premierę 5 lipca nakładem kanadyjskiej Temple Of Mystery Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Oldskulowym brzmieniem Serpent Corpse powinni zainteresować się miłośnicy klasycznego death metalu z początku lat 90., ze szczególnym wskazaniem na Bolt Thrower, Entombed, Autopsy i Cianide. Możecie się o tym przekonać słuchają utworu "Nemesis", którym Kanadyjczycy promują swój debiut:

Wideo Serpent Corpse - Blood Sabbath - 03 Nemesis

Serpent Corpse - szczegóły longplaya “Blood Sabbath" (tracklista):

1. "Spell Of The Eternal Serpent"

2. "Electric Eye"

3. "Nemesis"

4. "Let The Rats Feed"

5. "Land Of Rot And Misfortune"

6. "Crucifixion Shrine"

7. "Swallowed Whole By The Abyss"

8. "Dreams Of Crows"

9. "Blood Sabbath".