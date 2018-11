Selena Gomez najpopularniejsza w serwisie Spotify

Selena Gomez jest obecnie najpopularniejszą artystką na całym świecie w Spotify.

Selena Gomez zalicza kolejny sukces /Jason Kempin /Getty Images

Miesięcznie Seleny Gomez w serwisie Spotify słucha ponad 46,2 mln użytkowników aplikacji.

Na drugim miejscu zestawienia znajduje się Drake z 45,6 mln słuchaczami miesięcznie. Podium zamyka Khalid z wynikiem 43,4 mln.



Solową dyskografię Seleny Gomez zamyka album "Revival", single "Wolves", "Bad Liar" oraz "Back to You" nagrany na ścieżkę dźwiękową do serialu "Trzynaście powodów".

Wokalistkę ostatnio można również usłyszeć w przeboju "Taki Taki", gdzie pojawia się u boku DJ Snake’a, Cardi B oraz Ozuny.

Clip Selena Gomez Back To You

Przypomnijmy, że Selena Gomez we wrześniu dwukrotnie trafiła do szpitala. Wszystko z powodu niskiej liczby białych krwinek. Jest to efekt uboczny zabiegu przeszczepienia nerki u gwiazdy w 2017 roku. Niski poziom leukocytów doprowadzić może do lęków, depresji a w ostateczności do odrzucenia przeszczepionego organu. Podczas drugiej wizyty w szpitalu u Seleny doszło do poważnego załamania nerwowego. Gomez jak najszybciej chciała opuścić szpital, a gdy lekarze odmówili ze względu na jej stan, wpadła w panikę i zaczęła wyrywać wenflon ze swoich rąk.



Na początku listopada gwiazda opuściła ośrodek leczenia, gdzie poddano ją terapii behawioralnej.

