Sebastian Fabijański debiutuje jako raper. Kiedy premiera płyty "Prymityw"?

Wiosną tego roku nakładem Asfalt Records ukaże się debiutancki album muzyczny Sebastiana Fabijańskiego, popularnego i uznanego aktora kinowego młodego pokolenia.

Sebastian Fabijański wydaje płytę /Karolina Misztal / Reporter

Płyta zatytułowana "Prymityw" pojawi się na rynku 24 kwietnia 2020 roku. Za projekt okładki i oprawę graficzną odpowiadają Mateusz Machalski oraz fotograf Filip Zwierzchowski. Producentami wykonawczymi są szef Asfalt Records - Tytus oraz DJ Haem, który podjął się także nagrania, miksu i masteringu albumu. Do projektu zaproszono bardzo zróżnicowane grono producentów muzycznych.

Clip O.S.T.R. Psy. W imię zasad (feat. Sebastian Fabijański)

Oto co o "Prymitywie" mówi sam Sebastian Fabijański: "Ta płyta to moja wolność. "Oto spowiedź prymitywa". Powrót do pierwszej miłości, bo w moim przypadku rap niewątpliwie nią jest. Kiedy stałem przy mikrofonie w wieku 16 lat - czułem to samo, co czuję dziś, wykrzykując, a czasem szepcząc swoje wyrwane z trzewi, objęte odważną, szczerą i bezkompromisową refleksją wersy. Chciałoby się powiedzieć: 'chwilo trwaj!'"

Z kolei Tytus udowadnia, że mamy tu do czynienia z dobrym hiphopowym materiałem: "Nikt nie rodzi się raperem z zawodu i nigdzie nie jest powiedziane, że dobrym raperem nie może być aktor, jeśli tylko jako muzyk jest autentycznie sobą, a nie odgrywa jakiejś roli. Z Sebastianem nie ma takiego ryzyka, bo on od zawsze kroczy swoimi ścieżkami, jest znany ze szczerości i bezkompromisowości. Za mikrofonem wykazał się doskonałym warsztatem oraz otwartą głową, dzięki czemu szykuje się dopracowany, ambitny i dosyć zróżnicowany materiał."

Zdjęcie Okładka płyty Sebastiana Fabijańskiego "Prymityw" / materiały prasowe

Sebastian Fabijański to ceniony i popularny aktor filmowy. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2014 roku otrzymał nagrody za najlepszy debiut aktorski za role w filmach "Jeziorak" i "Miasto 44" na 39. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za te same role otrzymał również Tarnowską Nagrodę Filmową.



Popularność przyniosły mu seriale: "Pakt" i "Belfer". Można go było zobaczyć w produkcjach "Kamerdyner" w reżyserii Filipa Bajona, "Misja Afganistan" w reżyserii Macieja Dejczera, "Jeziorak" w reżyserii Michała Otłowskiego, "#Wszystko Gra" w reżyserii Agnieszki Glińskiej, "Panie Dulskie" w reżyserii Filipa Bajona czy "Pitbull" i "Niebezpieczne kobiety" w reżyserii Patryka Vegi. Niedawno weszły do kin filmy, w których zagrał główną rolę: "Mowa ptaków" w reżyserii Xawerego Żuławskiego oraz "Legiony" w reżyserii Dariusza Gajewskiego, za które dostał nagrodę przyznaną na Forum Kina Europejskiego Cinergia. Udzielił również swojego głosu Finnowi w polskiej wersji językowej "Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy". Ostatnio zagrał w filmie "Psy 3. W imię zasad" w reżyserii Władysława Pasikowskiego.