Scaffold z nową płytą "Codex Gigas"

Pod koniec marca drugim albumem przypomną o sobie deathmetalowcy z serbskiej formacji Scaffold.

Grupa Scaffold zarejestrowała nowy materiał /materiały prasowe

"Codex Gigas", pierwsza od, bagatela, 27 lat płyta zespołu z Belgradu, ujrzy światło dzienne 31 marca nakładem rosyjskiej Satanath Records (CD, cyfrowo).

Materiał na następcę debiutu "The Other Side Of Reality" z zamierzchłego 1994 roku zarejestrowano w serbskim studiu Paradox, gdzie nad przebiegiem sesji czuwał Srđan "Sirius" Branković. Autorem okładki jest indonezyjski artysta Ardha Lepa.



Na "Codex Gigas" znajdziemy także przeróbkę "Psychopathic Mind" Bloodbath, thrash / deathmetalowej formacji z Serbii z przełomu lat 80. i 90., której pod karą chłosty nie należy jednak mylić ze szwedzką deathmetalową supergrupą o tej samej nazwie.

Z premierową kompozycją "At The Dawn Of A Judgement Day" Scaffold możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Scaffold - At The Dawn Of A Judgement Day

Oto lista utworów albumu "Codex Gigas":

1. "The Butcher Of Rostov"

2. "1763 (Consecrated Ground)"

3. "Five Circles In Barbed Wire"

4. "In These Dreams"

5. "At The Dawn Of A Judgement Day"

6. "Variola Vera"

7. "Psychopathic Mind" (przeróbka Bloodbath)

8. "Rotting In The Rain".