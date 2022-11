Sarkasm: Album "As Empires Decay" na początku 2023 roku

Masteringiem pierwszej płyty Kanadyjczyków zajął się szwedzki fachowiec Dan Swanö w swoim studiu Unisound w Niemczech. W kilku kompozycjach wystąpił gościnnie Luc Lemay, założyciel i frontman uznanej kanadyjskiej formacji Gorguts.

"As Empires Decay" trafi do sprzedaży 24 stycznia 2023 roku nakładem hiszpańskiej Xtreem Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w kilku odsłonach cyfrowych.

Dodajmy, że choć "As Empires Decay" to dopiero pierwsza duża płyta muzyków z Kanady, początki Sarkasm sięgają roku 1990. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku zespół wypuścił cztery demówki, a po raz kolejny powrócił na scenę w roku 2019.

Reklama

Z "The Collapse", pierwszym singlem z albumu "As Empires Decay" Sarkasm, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo youtube

Na płycie “As Empires Decay" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Voices"

2. "Pulseless"

3. "The Collapse"

4. "Burn The Scarecrow"

5. "Massacre The Impure"

6. "Alone And Bleeding"

7. "Beyond The Stigma"

8. "Fire At Will"

9. "Man Made Monster"

10. "An Ode To Suffering / When Immortals Die"