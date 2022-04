Saor i jego korzenie (nowa płyta "Origins")

Nowa płyta nastrojowego, black / folkmetalowego projektu z Glasgow powstała w trzech studiach: szkockim Fortriu (nagrania ścieżek wokali, gitar, basu i instrumentów ludowych), nad czym czuwał Andy Marshall, śpiewający multiinstrumentalista i lider Soar (w języku gaelickim szkockim słowo to oznacza wolny lub nieograniczony); szwajcarskim Conatus (perkusja) pod okiem Vladmira Cocheta; oraz niemieckim LSD-Studio (miks i mastering), gdzie za konsoletą zasiadł Lasse Lammert.

Autorką okładki "Origins" jest pochodząca z Marsylii, acz mieszkająca w Belfaście w Irlandii Północnej artystka Anaïs Mulgrew. Na perkusji zagrał sesyjnie szwajcarski muzyk Dylan Watson, w chórkach zaś zaśpiewała gościnnie Brytyjka Sophie Marshall.

Piąty longplay Saor, którego twórczość określana jest niekiedy mianem kaledońskiego metalu, trafi do sprzedaży 24 czerwca (CD w digipacku, na winylu i kasecie, cyfrowo) za sprawą francuskiej Season Of Mist. Będzie to pierwszy materiał Saor w barwach marsylskiej wytwórni.

Z właśnie opublikowanym teledyskiem do tytułowego utworu z płyty "Origins" Saor możecie się zapoznać poniżej:

Clip Origins

Na albumie "Origins" usłyszymy następujące kompozycje:

1. "Call Of The Carnyx"

2. "Fallen"

3. "The Ancient Ones"

4. "Aurora"

5. "Beyond The Wall"

6. "Origins".