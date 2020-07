Sanity Control przed premierą debiutu

Warszawiacy z Sanity Control odliczają już dni do premiery debiutanckiego albumu.

Warszawski zespół Sanity Control niedługo wyda debiutancki album /materiały prasowe

Mowa o płycie "War On Life", która trafi w ręce fanów crossover / thrashu 7 sierpnia nakładem amerykańskiej Seeing Red Records (na terenie Ameryki Północnej) i polskiej Selfmadegod Records (w Europie).

Wyjdzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Materiał zarejestrowano w stołecznym studiu Lazy Sounday.

Miksem zajął się Grzegorz Kucharski, masteringiem zaś Amerykanin Joel Grind z Toxic Holocaust.

Z zapowiedzią albumu "War On Life" Sanity Control możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SANITY CONTROL - War On Life [OFFICIAL TEASER]

Oto program longplaya "War On Life":

1. "War On Life"

2. "Rope"

3. "Paying Is Believing"

4. "Good Dogs"

5. "Swarm"

6. "Hunt"

7. "Enough"

8. "Dying Order".