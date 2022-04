15 kwietnia do sprzedaży trafiła nowa płyta sanah "Uczta". Znalazły się na niej duety z: Igorem Herbutem, Miethą, Kwiatem Jabłoni, Grzegorzem Turnauem, Darią Zawiałow, Anią Dąbrowską, Natalią Grosiak, Vito Bambino oraz Dawidem Podsiadłą.

"’Uczta’ to najważniejszy do tej pory projekt w moim życiu. Zapraszam Was do swojego stołu - tym razem nie tylko po to, aby dzielić się muzyką, ale przede wszystkim sercem moim!" - zapowiadała wokalistka.

Sanah i jej utwór z narzeczonym "Święty Graal"

Na płycie znalazło się też miejsce dla wspólnej piosenki z tym Stanem, czyli narzeczonym sanah.

"Ta melodia była inspirowana piękną, ludową kolędą 'Hej widzę jasności' z repertuaru śpiewaka ludowego - śp. Stanisława Fijałkowskiego z Chrzanowa na Lubelszczyźnie. Dziękuję Stanowi, że dodał swoje smaczki" - czytamy w opisie utworu na Youtube.

Ten Stan jest współautorem tekstu oraz zaśpiewał w chórkach. Przypomnijmy, że ten Stan pojawił się też teledysku do utworu "Kolońska i szlugi".

Przypomnijmy, że dwa pierwsze krążki sanah ("Królowa dram" i "Irenka") uzyskały status diamentowych płyt (ponad 150 tys. sprzedanych egzemplarzy każda) oraz zdobyły szczyt listy OLiS.