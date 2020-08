Rytuały Infera Bruo (nowa płyta "Rites Of The Nameless")

Postępowi blackmetalowcy z bostońskiego Infera Bruo wydadzą w październiku czwarty album.

Zespół Infera Bruo szykuje nową płytę /Brad Fickeisen /materiały prasowe

Grupa opublikowała właśnie "Mining Shadows For Unlight", pierwszy singel z następcy płyty "Cerement" (2018 r.).

Reklama

"'Mining Shadows For Unlight' jest zapewne najprościej skonstruowanym utworem na tym albumie. Pierwotnie trwał 12 minut, ale większość została wycięta dla uzyskania bardziej tradycyjnej budowy" - o nowym singlu powiedział Galen Baudhuin, grający na gitarze wokalista formacji z Massachusetts, który odpowiadał również za produkcję longplaya "Rites Of The Nameless".

Album poddano masteringowi w studiu Audiosiege pod okiem Brada Boatrighta.

Czwarta płyta Infera Bruo będzie mieć swą premierę 16 października nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, winyl, cyfrowo).

Kompozycji "Mining Shadows For Unlight" Infera Bruo możecie posłuchać poniżej:

Wideo INFERA BRUO - MINING SHADOWS FOR UNLIGHT

Oto program albumu "Rites Of The Nameless":

1. "The Breath Of Chaos"

2. "Latent Foe Arcane"

3. "Frayed"

4. "Cimmerian Shade"

5. "Mining Shadows For Unlight"

6. "Rites Of The Nameless".