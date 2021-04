Rytuał Vulture Lord (nowa płyta "Desecration Rite")

W czerwcu drugą płytą przypomni o sobie norweska grupa Vulture Lord.

Zespół Vulture Lord przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

"Desecration Rite", pierwszy od 18 lat album black / thrashmetalowców z Norwegii, będzie mieć swą premierę 20 czerwca nakładem Odium Records.

Reklama

Album dostępny będzie na CD, winylu oraz w limitowanym drewnianym boksie.

Następcę płyty "Profane Prayer" z 2003 roku zmiksował Haldor Grunberg z Satanic Audio.

Gruntownie przebudowany skład Vulture Lord tworzą dziś muzycy kojarzeni m.in. z grupami Urgehal, Carpathian Forest, Beastcraft i Endezzma, na czele których pozostaje wokalista Kat Ghil Northgrove.

Nowego, atomowego wręcz utworu "Bloodbound Militia" Vulture Lord możecie posłuchać poniżej:

Clip Bloodbound Militia

Oto program albumu "Desecration Rite":

1. "Glorification Of The Dethronation"

2. "Bloodbound Militia"

3. "Stillborn Messiah"

4. "The Vulture Lord"

5. "Diabolical Intervention"

6. "Prepare The Coffin"

7. "Beneficial Martyrdom"

8. "Burning The Kingdom Of God"

9. "Perverting The Bible".