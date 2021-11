Smutne wieści przekazała żona artysty. Kobieta poinformowała, że muzyk pod koniec października doznał poważnego udaru i zapadł w śpiączkę, z której już się nie wybudził. Linda Boulware-Wilson nazwała swojego męża w pożegnaniu "geniuszem".

Kim był Ronnie Wilson?

Ronnie Wilson w latach 70. razem ze swoimi braćmi Charliem i Robertem stworzył zespół The Gap, który grał muzykę funk i R&B. Trio stworzyło kilka przebojów na czele z "You Dropped A Bomb On Me".

Ich piosenki w kolejnych latach były wielokrotnie samplowane i pojawiały się m.in. w utworach Snoop Dogga, Janet Jackson, Public Enemy, Ice Cube’a i Mary J. Blige.

Ronnie Wilson był również producentem. Odpowiadał za muzykę m.in. na płycie Goodie "Call Me Goodie".

W ostatnich latach pracował jako organista w jednym z kościołów w San Antonio.



Jedynym żyjącym członkiem The Gap jest Charlie Wilson. Robert Wilson zmarł w 2010 roku na atak serca. Miał 53 lata.