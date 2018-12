Kochany nad Wisłą włoski duet Al Bano i Romina Power oraz ich rodacy z grupy Ricchi e Poveri będą gwiazdami Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Okazało się, że zagraniczni goście zażyczyli sobie lokalnych przysmaków.

Jak już informowaliśmy, zagranicznymi gwiazdami Sylwestra Marzeń z Dwójką będą włoski duet Al Bano i Romina Power (przeboje "Ci Sara", "Felicita"), ich rodacy z Ricchi e Poveri ("Acapulco", "Sara perche ti amo"), znany z grupy Modern Talking niemiecki wokalista Thomas Anders i Hiszpan Alvaro Soler ("La Cintura", "Sofia" i "El Mismo Sol").

"Myślę, że w porównaniu z konkurencją nasza impreza ma najlepsze gwiazdy. To u nas zaśpiewają czołowi rodzimi artyści, oraz topowi zagraniczni z Alvaro Solerem na czele" - komentuje portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.



W Zakopanem wystąpią także Zenek Martyniuk z hitem "Życie to są chwile", Marcin Miller z zespołem Boys, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, trio z Małopolski Komodo, laureatka Eurowizji Junior Roksana Węgiel, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Papa D, Golec uOrkiestra, juror "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski oraz znani z "The Voice of Poland" Marcin Sójka i Michał Szczygieł.

W szczegółowych zamówieniach do garderób zagranicznych gwiazd znalazły się same góralskie przysmaki m.in: oscypek z żurawiną, bryndza, kwaśnica na żeberkach, jagnięcina i pstrąg smażony na maśle.

"Kilka zakopiańskich restauracji przystało już próbki swoich potraw. To nie będzie łatwy wybór, tym bardziej że Włosi są bardzo wybredni i wymagający i chcą spróbować najlepszych regionalnych dań. Podobno mają taki zwyczaj, że tam gdzie koncertują jedzą najchętniej lokalne specjały, szkoda że nie wiedzieliśmy tego wcześniej" - mówi anonimowa osoba z produkcji koncertu.

Restauratorzy zabiegają o catering dla włoskich gwiazd sylwestra TVP, bo może to oznaczać podpisanie stałej umowy.

Urodzona w Stanach Zjednoczonych Romina Power wiosną 1967 roku trafiła na plan "Nel Sole", gdzie poznała Albano Carrisiego. Ona miała 16 lat, on - 24.

"Przez trzy ostatnie dni zdjęciowe byliśmy w sobie do szaleństwa zakochani. Czwartego Romina stwierdziła, że miłość umarła. Dodała, że Amerykanki już takie są" - wspominał Al Bano. A jednak uczucie nie do końca zgasło. Wiedział, że ona chce śpiewać. Skomponował dla niej piosenkę "Aqua di mare". Ślub wzięli 26 lipca 1970 roku, gdy 19-latka z Hollywood była już w piątym miesiącu ciąży.

Od 1975 do 1995 roku nagrywali razem płyty.

Koniec związku nastąpił po tajemniczym zaginięciu ich najstarszej córki Ylenii. Ojciec próbował ją wychowywać w tradycji katolickiej, matka była liberalna. Zgodziła się, by córka ruszyła w podróż dookoła świata. Studentka literatury wyjechała do Ameryki, chciała pisać książkę o bezdomnych artystach, zaczęła brać narkotyki. Po raz ostatni widziano ją w Nowym Orleanie w 1994 roku. Podobno pod wpływem heroiny rzuciła się do Mississippi. Oficjalnie Al Bano i Romina Power w 1999 r. wzięli rozwód.



Do reaktywacji duetu (już tylko na scenie) doszło w 2013 r. gdy razem zaśpiewali na koncercie z okazji 70. urodzin Al Bano.

