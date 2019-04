Roksana Węgiel promuje film "Manu. Bądź sobą!". Hejt za zbyt seksowny strój? [INSTAGRAM]

Na instagramowym profilu Roksany Węgiel posypały się wulgarne i hejterskie komentarze. Poszło o strój 14-latki, w którym pojawiła się na przedpremierowym pokazie animacji "Manu. Bądź sobą!".

Roksana Węgiel podczas gali Fryderyki 2019 AKPA

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel 11 stycznia skończyła 14 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po powrocie do Polski z Eurowizji dla Dzieci 2018 TV Interia

Na potrzeby filmu "Manu. Bądź sobą" przygotowano specjalną wersję teledysku do przeboju "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel (sprawdź!), który dał jej wygraną w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2018.



Laureatka pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" w listopadzie 2018 r. w Mińsku zdobyła najwięcej punktów, zyskując międzynarodową rozpoznawalność. Po wygranej została zaproszona jako gość specjalny na Eurowizję 2019 w Izraelu.

Animacja "Manu. Bądź sobą!" do polskich kin trafi w piątek 5 kwietnia, ale Roksana miała już okazję wcześniej zobaczyć ten film.

Wideo MANU. BĄDŹ SOBĄ! - zapowiedź filmu

Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie w stylizacji, która nie przypadła do gustu niektórym internautom. Na profilu posypały się komentarze, że powinna ubierać się bardziej stosownie do swojego wieku, a nie prezentować odsłonięty dekolt i pomalowane paznokcie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o planach na 2019 rok Newseria Lifestyle

Pochodząca z Jasła wokalistka ma na swoim koncie single "Żyj" (ponad 12 mln odsłon) i "Obiecuję" (ponad 5,8 mln).



Clip Roksana Węgiel Żyj

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

Na początku października 2018 r. Węgiel w duecie z trenerką ze swojej edycji "The Voice Kids" Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" promującą film "Hotel Transylwania 3".

Clip Edyta Górniak Zatrzymać chwilę (Hotel Transylwania 3) - & Roksana Węgiel

Manu (w polskiej wersji głos podkłada Adam Zdrójkowski) dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie pierwszej lekcji latania okazuje się, że należy do zupełnie innego gatunku skrzydlatych. Odrzucony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości.

Na swojej drodze spotyka ptasie rodzeństwo jerzyków, które szybko przyjmuje go do swojej paczki. Przyjaciołom towarzyszy pewien przerośnięty, niepotrafiący latać, ale za to bardzo sympatyczny indyk Percival (Czesław Mozil). Wkrótce wraz z mewami, wszystkie gatunki będą musiały połączyć siły, aby stawić czoła gangowi gryzoni, który specjalizuje się w podkradaniu ptasich jaj.

