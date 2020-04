Roksana Węgiel na Eurowizji 2021? Jest oficjalny komentarz

Po odwołaniu Eurowizji 2020, rozpoczęły się dyskusję na temat tego, kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji w 2021 roku. Wśród nazwisk, które pojawiły się w sieci, wymienia się m.in. Roksanę Węgiel. Młoda wokalistka zabrała głos.

Przypomnijmy, że zaplanowany na maj Konkurs Piosenki Eurowizji nie odbędzie się. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Władze Rotterdamu i Europejska Unia Nadawców zdecydowały o odwołaniu tegorocznej edycji.

EBU zostawiła do decyzji poszczególnych krajów, czy w 2021 będzie prezentować ich ten sam wykonawca, czy też zdecydują się wybrać kogoś innego. TVP na razie nie zabrała głos na temat tego, czy w 2021 do Rotterdamu wyśle wybraną wcześniej Alicję Szemplińską, czy jednak kogoś innego.

Natychmiast pojawiły się spekulacje, że do Holandii będzie mogła pojechać Roksana Węgiel, która w styczniu 2021 roku skończy 16 lat i mogłaby wystąpić zgodnie z regulaminem.



Wokalistka została zapytana na Instagramie magazynu "Viva", czy zamierza walczyć o Eurowizję już w przyszłym roku.

"Szczerze mówiąc na razie nie za bardzo. Jakoś nie planuję. Wydaję mi się, że jeszcze mam czas, żeby się nad tym zastanowić tak konkretnie. Ale na razie na pewno jak będę miała 16 lat nie wystąpię na dorosłej Eurowizji. Może później, Zobaczymy jak się życie potoczy" - skomentowała.



Przypomnijmy, że Roksana Węgiel w 2018 roku wygrała Eurowizję Junior z piosenką "Anyone I Want To Be". Roxie to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w naszym kraju.