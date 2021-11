Roksana Roxie Węgiel swoją przygodę z muzyką zaczęła zaledwie 3 lata temu, w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem Roksany, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji ( sprawdź! ). Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wykonawczyń w Polsce ( zobacz nowy klip! ).

Nowa piosenka Roxie Węgiel. Kiedy premiera?

Na Instagramie Roksany pojawił się tajemniczy post, w którym prawdopodobnie poznaliśmy datę premiery jej nowej piosenki.

"Chcę uwolnić już duszę mą" - napisała Węgiel. Oprócz tej krótkiej wiadomości pojawiło się nowe zdjęcie wokalistki i hashtag "#nowaja". Czyżbyśmy mieli spodziewać się rewolucji w karierze piosenkarki? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy już niedługo, 19 listopada 2021 o godzinie 15:00.



"Wow!", "Matko, Roksana, jakaś ty piękna!", "Jesteś idealna" - piszą fani w komentarzach. Oprócz radości fanów z powodu nowej piosenki, entuzjastyczne komentarze są też pewnie związane z coraz większą metamorfozą Roksany.

Młoda gwiazda zmienia się na naszych oczach. Do tego stopnia, że niedawno na jednym z wrzuconych na Instagrama zdjęciu nie poznała jej nawet jej przyjaciółka Oliwia Górniak.

"Jaaa, nie poznałam" - napisała w komentarzu pod jednym z zdjęć Oliwia.



Roxie Węgiel jurorką "The Voice Kids"?

Wcześniej gwiazda podzieliła się zdjęciem, które rozpoczęło dyskusję na temat jej udziału w najnowszej edycji show TVP. Niektórzy fani chcieliby ją zobaczyć w programie, który uczynił ją sławną. W dodatku wielu sądzi, że ona jak nikt inny wie, jak to jest, by być po obu stronach fotela - jako zestresowany, początkujący uczestnik oraz juror.



Roxie w rozmowie z jastrzabpost.pl nie zamyka furtki dla swojego udziału w "The Voice Kids", ale przyznaje, że sama na ten moment raczej nie jest gotowa, by zostać jurorką. "Byłoby mi na pewno z tym bardzo ciężko, bo już teraz widzę to na przykładzie prowadzenia programu "You Can Dance", kiedy uczestnicy odpadają, to po prostu łamie moje serce" - stwierdziła Roxie Węgiel.



"Nie wiem, czy bym to udźwignęła. Wiem, jaki to stres dla tych dzieciaków, bo sama przez to przechodziłam. Taki format "The Voice Kids" - ciężko mi sobie to wyobrazić, na pewno byłoby mi ciężko" - dodała i przyznała, że dotąd nikt nie oferował jej takiej posady, choć słyszała, że były takie plany. Aktualnie Roxie jest współprowadzącą program "You Can Dance - Nowa Generacja".