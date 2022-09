Roksana Węgiel pierwsze kroki stawiała w programie "The Voice Kids". Choć miała wtedy zaledwie 13 lat, to swoją interpretacją utworu Beyonce "Halo" zapisała się w pamięci widzów. Później czekało ją pasmo sukcesów, a największym z nich jest zwycięstwo podczas Eurowizji Junior 2018.

17-letnia Roxie ostatnio wypuściła piosenkę "Głośniej". W teledysku do tego nagrania pojawił się Xavier Wiśniewski, syn Michała Wiśniewskiego z Ich Troje.

Roxie Węgiel rozpoczyna klasę maturalną

"Podsumowując wakacje... Na pewno jedne z piękniejszych. Było bardzo koncertowo, dziękuję Wam za tyle cudownych spotkań, uwielbiam tą energię!" - napisała wokalistka na Instagramie.

Teraz przed 17-latką nowe wyzwania.

"Uświadomiłam sobie przy okazji, że właśnie zaczynam maturalną klasę i będzie naprawdę ciężko. Także na pewno będzie dużo nauki, ale nie będę się teraz użalać nad sobą, jakoś damy radę. Wiecie, po prostu sama myśl mnie załamuje na ten moment, ale będzie dobrze" - powiedziała na InstaStory.

W ostatnim czasie nastolatka w mediach społecznościowych ujawniła, że ma chłopaka. Post na story opatrzyła utworem "Deszcz na betonie" Taco Hemingwaya z fragmentem tekstu "Twoja skóra pachnie jak koniec wakacji".



Roksana Węgiel 11 stycznia 2023 r. skończy 18 lat.

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - mówiła jeszcze niedawno Roksana Węgiel.