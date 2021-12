Roksana Roxie Węgiel na sesji z fotografem Vouge promuje trzy kolędy!

Roksana Roxie Węgiel swoją przygodę z muzyką zaczęła zaledwie 3 lata temu, w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem Roksany, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji ( sprawdź! ). Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wykonawczyń w Polsce ( zobacz nowy klip! ).

Wokalistka pochwaliła się wyjątkową sesją zdjęciową, wykonaną przez fotografa Vogue. Początkowo Roxie zdradziła tylko, że sesja związana jest z pewnym świątecznym projektem.

Instagram Post

"Sesja foto z fotografem Vogue - moje marzenie właśnie się spełniło dzięki Agacie Preyss i pewnemu świątecznemu projektowi, którego premiera już w piątek. To pierwsza z fotek z tej sesji. Jestem mega szczęśliwa i wdzięczna, że to się wydarzyło. Jak myślicie co to będzie?" - napisała na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Roksana Węgiel o współpracy z Ekipą INTERIA

Roksana Węgiel śpiewa kolędy "Niech Bóg dziś pokój ześle Wam", "Paśli pasterze woły" i "Zaśnij dziecino"

Niedługo później wszystko się wyjaśniło. Węgiel nagrała trzy stare, polskie kolędy.



Instagram Post

"Zdradzam niespodziankę. Już dziś o 24:00 (nie śpijcie) we wszystkich serwisach pojawią się aż....3! piosenki ode mnie. Będą to archaiczne, polskie kolędy, w zupełnie nowych, myślę że dość zaskakujących aranżacjach. Zgadujcie tytuły!" - dodała.

Kolędy "Niech Bóg dziś pokój ześle Wam", "Paśli pasterze woły" i "Zaśnij dziecino" są już dostępne wszędzie!



Wideo Niech Bóg dziś pokój ześle Wam

Wideo Zaśnij dziecino

Wideo Paśli pasterze woły

Roxie Węgiel i "Nowa ja" - zobacz teledysk i sprawdź tekst!

Wcześniej Roxie udostępniła piosenkę "Nowa ja", której współautorami są Juliusz Kamil (muzyka, tekst) i Mavooi (muzyka, produkcja).

Clip Roksana Węgiel Nowa ja

"Oddaję w wasze ręce klip, który jest dla mnie wyjątkowy. Lubię przełamywać swoje słabości i brać na siebie nowe wyzwania. 'Nowa ja' opowiada o dążeniu do świata, który będzie lepszy. W którym te złe rzeczy przeminą i znów będzie dobrze" - opowiada Roksana Węgiel.

Za teledysk odpowiada Filip Krupa oraz ekipa Graffiti Films & Porobione Studio. Krupa wcześniej pracował z wykonawcami ze sceny hiphopowej, jak m.in. Janusz Walczuk, Żabson, Young Leosia czy Qry.

Dodajmy, że Roxie (w parze z Oliwią Górniak) wygrała trzecią edycję tanecznego show "Dance Dance Dance". Razem z Idą Nowakowską współprowadzi program "You Can Dance - Nowa Generacja".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o chodzeniu do szkoły INTERIA.PL