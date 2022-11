Po tym, jak psychofanka Roberta Janowskiego ( posłuchaj! ) została wypuszczona ze szpitala psychiatrycznego, on i jego żona Monika znów przeżywają koszmar...

"Mamy dość!!! Jesteśmy bezsilni! Jesteśmy zmęczeni, wystraszeni i kompletnie bezradni. Apel do policji, prokuratury i wszystkich urzędów, powołanych do stania na straży praworządności! Monika i ja nie jesteśmy ludźmi, którzy szukają rozgłosu w ten sposób. Nie użalamy się, nie publikujemy wizerunku tej pani, składamy zeznania, współpracujemy, nie komentujemy tutaj wszelkich medialnych publikacji na ten temat, aby nie zaszkodzić śledztwu. I dostaliśmy właśnie zawiadomienie, że sprawa psychofanki rozpocznie się dopiero... w kwietniu!" - muzyk rozpoczął swój długi wpis na Instagramie.

Przeprowadzili się, by odciąć się od stalkerki

W odcięciu się od stalkerki Janowskim nie pomogło nawet to, że przeprowadzili się z warszawskiego Ursynowa na wieś pod miastem. "To jest osoba chora. Ma zakaz zbliżania się do mnie, a dzisiaj była pod naszym domem i nikt nic sobie z tego nie robi! Pomalowała mój samochód, pomalowała bramę, nęka nas telefonami, dostaję kilkanaście maili dziennie, jeździ za mną do pracy, śledzi moją żonę i tak jest od... 12 lat. Straszy moją rodzinę, grozi śmiercią Monice, nachodzi nas także nocą, jest obecna w naszym życiu przez 24 godziny od kilkunastu lat" - żali się Janowski. Jeśli chodzi o wspomniane malunki, gwiazdor dołączył przedstawiające je zdjęcia do postu. Kobieta narysowała m.in. złamane serce.

Gwiazdor apeluje także i do policji, aby podjęła jakieś konkretnie działania wobec jego psychofanki i by nie czekała, aż wydarzy się tragedia. "Słyszymy od Was, że aby udowodnić tej Pani, iż łamie sądowy zakaz zbliżania się do mnie, musimy ją... sami złapać? To jest czyste szaleństwo?" - pisze muzyk. Janowski nie doprecyzował, czy rzeczona "sprawa", ma dotyczyć właśnie złamania sądowego zakazu zbliżania się.