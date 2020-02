Ritual Dictates przed premierą debiutu "Give In To Despair"

Nowo powstały projekt Ritual Dictates z Kanady wyda w kwietniu pierwszy longplay.

Ritual Dictates debiutuje /Derek Carr /

Wyjaśnijmy, że za Ritual Dictates stoją dwaj kanadyjscy muzycy, znani wcześniej z power / heavymetalowej grupy 3 Inches Of Blood, czyli Justin Hagberg (wokal / gitara / bas / klawisze; eks-Allfather) i Ash Pearson (perkusja), kojarzony także z Zimmers Hole i death / thrashowym Revocation z Bostonu.

Debiutancki album Ritual Dictates zmiksował Jesse Gander w Rain City Recorders. Mastering "Give In To Depair" wykonał Jason Corbett z Jacknife Sound.



Za okładkę odpowiada Rheanna Fancypants.



Na debiucie Ritual Dictates wystąpiło gościnnie kilku wokalistów, w tym Shawn Haché (Mitochondrion, Auroch, Night Profound), Michael Kraushaar oraz sam Danko Jones.



Dodajmy, że muzyka Ritual Dictates to iście wybuchowa mieszanka metalu i grindcore'u z elementami black metalu i klasycznego rocka.



Płyta "Give In To Despair" Ritual Dictates będzie mieć swą premierę 10 kwietnia nakładem wytwórni Artoffact.



Utworu "Given To Despair" Ritual Dictates możecie posłuchać poniżej:

Wideo Given to Despair

Oto program albumu "Give In To Despair":



1. "It's About Goddamn Time (The Hours Of Folly Part One)"

2. "Dominance And Will"

3. "Given To Despair"

4. "Obsolete Instinct"

5. "Last Phase Of Life"

6. "Poisonous Proclamation"

7. "Aperiam In Porta"

8. "Extinction"

9. "Indivisible Mind"

10. "What Cannot Be Altered Must Be Endured"

11. "Terror of Time (The Hours of Folly Part Two)".