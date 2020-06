Rites Of Daath przed premierą debiutanckiej płyty

Na początku lipca światło dzienne ujrzy "Doom Spirit Emanation", pierwsza duża płyta krakowskiej formacji Rites Of Daath.

Rites Of Daath szykują nową płytę /materiały prasowe

Album powstał w Roslyn Studio. Miksem i masteringiem zajął się VK (Temple Nightside, Vassafor, Sinistrous Diabolus).

Okładkę przygotowało WS Artworks.

"Podstawą 'Doom Spirit Emanation', podobnie jak na poprzednim materiale (EP-ka 'Hexing Graves' z 2017 r.), jest mroczny death metal. Zawarte na nim kompozycję są jednak zdecydowanie bardziej zróżnicowane i dobrze przemyślane. Sporym wyzwanie był dla nas także sam proces twórczy, zmieniliśmy bowiem nasze podejście do komponowania. W pierwszej kolejności chcieliśmy skupić się na brzmieniu - potężnym i przytłaczającym, oraz potraktować album jako całość, a nie zbiór poszczególnych utworów, które nie są ze sobą powiązane" - wyjaśnili muzycy z Krakowa.



Debiutancki longplay krakowskich death / doommetalowców trafi do sprzedaży 6 lipca nakładem Godz Ov War Productions (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).

Utworu "Shrines Of Seclusion" Rites Of Daath możecie posłuchać poniżej:

Wideo RITES OF DAATH - Shrines of Seclusion (Official Track Stream)

Oto program albumu "Doom Spirit Emanation":

1. "Doom Spirit Emanation"

2. "The Accursing Tongues"

3. "Shrines Of Seclusion"

4. "Primeval Depths Of Chaos"

5. "The Chasm"

6. "Mercurian Blood".