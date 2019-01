Rita Ora zdradziła, że miała problemy z kreacją na Grammy

Po tym, jak Bebe Rexha poirytowana skrytykowała projektantów, którzy nie chcieli stworzyć dla niej kreacji na rozdanie Grammy, głos zabrała inna popularna wokalistka – Rita Ora przyznając, że również miała z tym problemy.

Rita Ora wyjawiła, ze miała pewne komplikacje ze znalezieniem projektanta, który ubierze ją na galę Grammy /Nicholas Hunt /Getty Images

Rita Ora o nagiej sesji zdjęciowej dla "Clash": Zrobiłam to dla siebie

Bebe Rexha jest za gruba? Projektanci nie chcą jej ubrać na Grammy

Wokalistka i aktorka Rita Ora (posłuchaj przeboju "Anywhere"!) przyznała ostatnio, że miała pewne trudności w nakłonieniu projektantów, by ubrali ją na galę rozdania nagród Grammy. Podzieliła się tą informacją tuż po tym, jak burzę w internecie wywołała jej koleżanka po fachu – Bebe Rexha.



Szykowna i seksowna Rita Ora 1 6 Rita Ora wzięła udział w 64. gali przyznania nagród Evening Standard Theatre Awards w Londynie. Zobaczcie, jak prezentowała się brytyjska wokalistka! Autor zdjęcia: PALACE LEE/WEIR PHOTOS / SplashNews.com Źródło: East News 6

Reklama

Bebe Rexha szukając projektanta, który przygotuje dla niej strój na ten wyjątkowy i ważny w branży muzycznej wieczór – galę Grammy, spotkała się z wieloma odmownymi odpowiedziami. Powodem była jej figura, wokalistka usłyszała, że jest za gruba. Podzieliła się tą informacją ze swoimi fanami na Instagramie, w ostrych sowach wypowiadając się o odmawiających jej projektantach.



Rita Ora: Jaki był dla niej 2018 rok? 1 11 Rita Ora może zaliczyć 2018 rok do udanych. W listopadzie premierę miała jej długo wyczekiwana druga płyta zatytułowana "Phoenix" poprzedzona wydaniem kilku dobrze przyjętych singli. Całkiem niezłe recenzje zebrało zresztą całe wydawnictwo Brytyjki. "Phoenix" jest następcą wydanego w 2012 roku debiutu wokalistki pt. "Ora". Dlaczego Rita Ora tak długo kazała fanom czekać na nową muzykę? "Album jest owocem prawdziwej miłości i bardzo mi zależało na tym, aby wszystko na nim było zrobione tak, jak sobie wymarzyłam" – tłumaczyła gwiazda. Autor zdjęcia: John Phillips Źródło: Getty Images 11

"Jeśli nie podoba wam się mój styl lub moja muzyka, to jedno. Ale nie mówcie, że nie możecie ubrać kogoś, kto nie jest w rozmiarze modelki. Dawajcie kobietom siłę do kochania swoich ciał, a nie sprawiajcie, że dziewczęta i kobiety czują się gorsze przez ich rozmiar. Jesteśmy piękne w każdym rozmiarze! Małym, czy dużym! A mój tyłek wielkości 8 nadal wybiera się na Grammy!" - napisała Bebe Rexha.

Rita Ora ma do tego jednak trochę inny stosunek. W jednym z wywiadów powiedziała, że choć sama ma podobne doświadczenia co Bebe, to nie traktuje ich personalnie. "Czuję, że nigdy nie patrzyłam na to, jak na personalny atak na mnie, ponieważ jestem taka, jaka jestem, zawsze taka będę i nigdy się dla nikogo nie zmienię” – mówiła. Wokalistka dodała, że polega na tych projektantach, którzy potrafią stworzyć coś dopasowanego i odpowiedniego dla jej kształtów i figury.