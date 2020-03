Rita Ora rozczarowana wynikami sprzedaży swojego singla "How to Be Lonely". To wina pandemii?

Kilka dni temu Rita Ora opublikowała swój najnowszy singel "How to Be Lovely". Jednak przez obecną sytuację na świecie nie wszystko poszło po jej myśli.

Rita Ora jest zawiedziona wynikami jej najnowszego singla / Pascal Le Segretain /Getty Images

Długo przygotowywany singel "How to Be Lonely" nie wszedł do TOP 40 brytyjskich list przybojów.

Utwór powstał we współpracy z cenionym szkockim piosenkarzem Lewisem Capaldim.

Piosenka "How to Be Lonely" została opublikowana w ubiegły piątek, 13 marca. Odzew nie był tak duży, jak spodziewali się twórcy.

W związku z pandemią koronawirusa Rita Ora była zmuszona przełożyć nagrania do teledysku. Do skutku nie doszło też spotkanie promocyjne, na które piosenkarka przeznaczyła dużą część budżetu.

"Rita i jej zespół planowali ten singiel od miesięcy i nie poszło tak dobrze, jak się spodziewali" - powiedział jeden z bliskich gwiazdy dziennikarzowi brytyjskiego "The Sun".

Mimo tego, że komentarze od fanów są pozytywne, po tygodniu obecności piosenki w serwisie Youtube, "How to Be Lonely" nie ma jeszcze miliona wyświetleń.



Według współpracowników wokalistka konkuruje bezpośrednio z Dua Lipą, której "Physical" i "Don't Start Now" znajdują się w Top 10 piosenek w Wielkiej Brytanii.



"Ani ona, ani Dua nigdy nie rozmawiały o ich rywalizacji, ale jest to widoczne" - mówił informator "The Sun". "To frustrujące dla Rity widzieć, że Dua ma się dobrze, podczas gdy jej kampania nie idzie zgodnie z planem".