Ricky Valance nie żyje. Wokalista miał 84 lata

Znany dzięki piosence "Tell Laura I Love Her" gwiazdor estrady Ricky Valance zmarł w piątek (12 czerwca) w wieku 84 lat.

Menedżer gwiazdora potwierdził śmierć swojego klienta oraz stwierdził, że Valance był poważnie chory od kilku miesięcy. Krótko przed lockdownem w Wielkiej Brytanii, wokalista trafił do szpitala w związku z postępującą u niego demencja.

Pochodzący z Walii Ricky Valance, a właściwie David Spencer został wokalistą krótko po tym, jak skończył służbę wojskową w RAF-ie w wieku 17 lat (wcześniej sam zgłosił się do armii). Następnie zaczął występować w angielskich klubach.

Sławę przyniosła mu piosenka "Tell Laura I Love Her", która w 1960 roku przez trzy tygodnie utrzymywała się w zestawieniu najpopularniejszych utworów na Wyspach. Był to zarazem pierwszy Walijczyk, któremu udało się dotrzeć na szczyt brytyjskiej listy przebojów.

W kolejnych latach kariery wokalista nie powtórzył już swojego sukcesu. W 2017 roku nagrał swoją ostatnią piosenkę "Welcome Home", aby wspomóc zbiórkę na stowarzyszenie RAF oraz muzeum RAF-u.



