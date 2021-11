Redemptor: Album "Agonia" gotowy. Kiedy premiera?

Album "Agonia" zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Zed pod okiem Tomasza Zalewskiego (Decapitated, Kat, Deivos). Wyjątkiem są partie perkusji, które nagrano w dMb Studio.

Autorem okładki czwartej płyty technicznych deathmetalowców z Krakowa jest Michał "Xaay" Loranc, uznany polski artysta grafik i twórca licznych okładek, a zarazem wokalista Redemptor.

Dodajmy w tym miejscu, że doborowy skład Redemptor tworzą również Daniel Kesler (gitara / wokal; także w Only Sons, eks-Sceptic), Hubert Więcek (gitara; Banisher, eks-Decapitated), Kamil Stadnicki (bas; Deivos, Only Sons, Ulcer, Soul Snatcher, eks-Dira Mortis) i Daniel Rutkowski (perkusja; Hate, Neolith, Virgin Snatch). Koncertowym perkusistą zespołu jest z kolei Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (m.in. Antigama, Obscure Sphinx, eks-Hate i Vader).

Reklama

Na nowym dokonaniu Redemptor na altówce zagrała gościnnie Monika Boroni, zaś orkiestrową aranżację w utworze "Debris" opracował Dominik Wawak.

Następca longplaya "Arthaneum" (2017 r.) trafi do sprzedaży 3 grudnia nakładem Selfmadegod Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną). Materiał "Agonia" pilotuje już singel "Potion Of The Skies". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Redemptor Potion of The Skies

Na płycie "Agonia" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Tectonic Plates"

2. "Potion Of The Skies"

3. "TAR"

4. "Further From Ordeal"

5. "Excursus Ignis"

6. "Aurora"

7. "Debris"

8. "Wounds Unhealed"

9. "Les Ruines De Pompei".