Red Death: Nowy album "Sickness Divine"

Amerykanie z Red Death mają za sobą nagrania nowej płyty.

Red Death przed premierą /Angela Owens /

"Sickness Divine", trzeci, a zarazem pierwszy album crossover / thrashowego kwartetu z Waszyngtonu dla niemieckiej Century Media Records, ujrzy światło dzienne 29 listopada.

Pierwsze, limitowane tłoczenie nowej płyty (CD w digipacku) wzbogacone zostanie o przeróbkę "Death Comes Ripping" Misfits oraz naklejkę. Z kolei do wersji winylowej dołączony zostanie plakat.

"Sickness Divine" wyprodukował, po raz kolejny, Arthur Rizk (Power Trip, Sacred Reich).



Autorem okładki jest Timbul Cahoyon, mieszkający w USA, a pochodzący z Indonezji artysta, którego prace widnieją na płytach m.in. The Black Dahlia Murder, Nocturnus AD, Monstrosity i Terrorizer.



Wyjaśnijmy, że twórczość Red Death to wypadkowa zamiłowania do starego thrashu z Bay Area, Discharge i Cro-Mags. Z tymi ostatnimi przebywają właśnie na trasie w Europie.



Premierowego utworu "Face The Pain" Red Death możecie posłuchać poniżej:

Wideo RED DEATH - Face The Pain (Lyric Video)

Na płycie "Sickness Divine" znajdziemy 10 utworów. Oto ich lista:



1. "Sickness Divine"

2. "Face The Pain"

3. "Sword Without A Sheath"

4. "The Anvil's Ring"

5. "Sheep May Unsafely Graze"

6. "Path Of Discipline"

7. "(Refuse To Be) Bound By Chains"

8. "Dreadful Perception"

9. "Ravage"

10. "Exhalation Of Decay".