Rebecca Black rusza w trasę koncertową z Man Man. Pamiętacie autorkę "Friday"?

Amerykański art-rockowy zespół Man Man zaprosił na swoje najbliższe koncerty Rebekę Black, autorkę wyśmiewanego kilka lat temu utworu "Friday". Wokalistka będzie gościem specjalnym formacji.

Rebecca Black

Rebecca Black pojawi się na czterech koncertach zespołu Man Man, które odbędą się w dniach 14-17 marca (cała trasa potrwa kilka dni dłużej). Grupa ogłosiła to na Instagramie.



"Wydaje się, że to równie dobry dzień jak każdy, aby ogłosić, że gościem specjalnym naszych koncertów w Seattle, Portland, Bend i Reno będzie utalentowana Rebecca Black" - czytamy.

Rebecca Black zadebiutowała w 2011 roku piosenką "Friday", która niemal natychmiast stała się obiektem kpin internautów.

Miesiąc po premierze teledysk do "Friday" stał się jednym z najbardziej znienawidzonych materiałów na Youtube (pokonał m.in. "Baby" Justina Biebera).



Clip Rebecca Black Friday

"Te krzywdzące komentarze zszokowały mnie. Czuję się, jakbym padła ofiarą cyberprzemocy" - mówiła Black, która nie radziła sobie z ostrą krytyką w sieci, w pierwszym wywiadzie po premierze klipu dla serwisu The Daily Beast.

W kolejnych latach Black starała się zbudować od nowa swój wizerunek. W 2016 roku ukazał się singel "The Great Divide". "Chciałam udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylili" - mówiła Amerykanka po jego publikacji.

Jej kolejne single z 2017 roku - "Foolish" i "Heart Full of Scars" - promowały debiutancką EP-kę pt. "RE/BL", która ostatecznie ukazała się we wrześniu ubiegłego roku.

"Przez długi czas myślałam, że jestem tylko dziewczyną z internetu, memem. Teraz chcę, aby ludzie zaczęli określać mnie jako muzyka, twórcę piosenek" - mówiła.

W 2018 roku Rebecca Black przypomniała o sobie w telewizji za sprawą talent show "The Four", natomiast 14 lutego tego roku ukazał się jej nowy singel "Anyway".



Clip Rebecca Black Anyway

