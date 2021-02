Reaper: Album "The Atonality Of Flesh" gotowy

Szwedzki duet Reaper zarejestrował drugi longplay.

Reaper szykuje drugi album /Oficjalna strona zespołu

Reaper, czyli Duca The Impaler (perkusja / bas / wokal) i Ityphallic Flaggelator (gitara / wokal), najwyraźniej nie zasypiają gruszek w popiele, od premiery debiutu "Unholy Nordic Noise" minął bowiem zaledwie rok.

Podobnie jak pierwsza płyta, tak i "The Atonality Of Flesh" trafi w ręce fanów oldskulowych dźwięków nakładem niemieckiej Iron Bonehead Productions (CD, winyl).

Album, który będzie mieć swą premierę 5 marca, nie powinien przejść bez ogłuszającego echa zwłaszcza wśród miłośników speed / black metalu, podskórnego D-beatu i pierwszej fali black metalu z naciskiem na dziewiczy longplay Bathory.

Premierowej kompozycji "Raid The Heavens" Reaper możecie posłuchać poniżej:



Wideo Reaper - Raid The Heavens

Na płycie "The Atonality Of Flesh" usłyszymy 13 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Intro"

2. "Dogs Of The Crumbled Firmament"

3. "The Sweetness Of The Wound"

4. "Come Nature, Come Cruelty, Come Death"

5. "Nightgaunts"

6. "Raid The Heavens"

7. "Saturn Devours"

8. "Architecture Of The Flame"

9. "Me, You And The Juices Of Death"

10. "Thru With You"

11. "Rise Epimetheus"

12. "Piss, Bile And Violence"

13. "Outro".