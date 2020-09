Raging Speedhorn z nową płytą "Hard To Kill"

Formacja Raging Speedhorn z Anglii przygotowała pierwszy od czterech lat longplay.

Raging Speedhorn niedługo wydadzą nową płytę /materiały prasowe

"Hard To Kill", szósty album Anglików, zarejestrowano ponownie pod okiem producenta Russa Russella, z którego usług korzystają m.in. Napalm Death, At The Gates i Dimmu Borgir. Sesja odbyła się w studiu Parlour.

"Ten album to prawdziwy Raging Speedhorn z paroma dodatkami. Słychać, że nasz zespół jest w gazie, atmosfera jest niesamowita i jesteśmy szczęśliwi, że możemy wrócić do grania. Sześć płyt w dorobku, a my wciąż uwielbiamy to robić" - tryska entuzjazmem Frank Regan, jeden z dwóch frontmanów Raging Speedhorn.

"Hard To Kill" nagrano już z nowym, drugim wokalistą Danem Cookiem. Zastąpił on Johna Loughlina, który po 21 latach rozstał się z Raging Speedhorn. W odświeżonym składzie znaleźli się także nowy gitarzysta Dave Leese i basista Hundred Reasons Andy Gilmour, którzy dołączyli do uzupełniających szeregi grupy perkusisty Gordona Morisona i gitarzysty Jima Palmera.

Nowy longplay podopiecznych brytyjskiej Red Weed Records będzie mieć swą premierę 23 października.

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "Hard To Kill" Raging Speedhorn możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Hard To Kill":

1. "Snakebite"

2. "Doom Machine"

3. "Spitfire"

4. "Hard To Kill"

5. "Hammer Down"

6. "Hand Of God"

7. "Brutality"

8. "The Best"

9. "Children Of The Revolution" (przeróbka T. Rex).