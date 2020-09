Pyramaze: Pierwszy singel z albumu "Epitaph"

Duńska grupa Pyramaze wyda w listopadzie szósty longplay.

Grupa Pyramaze wypuściła nowy utwór z nadchodzącej płyty

Po podpisaniu w tym roku kontraktu z AFM Records, to właśnie w barwach tejże niemieckiej wytwórni ukaże się nowa płyta postępowych powermetalowców z Danii. Według zapowiedzi wydawcy, "Epitaph" ma być najbardziej melodyjnym i przystępnym materiałem w blisko 20-letniej karierze Pyramaze.

Autorem okładki jest grecki artysta Giannis Nakos.

Na szóstym albumie Duńczyków wystąpiło także trzech gości: Brittney Slayes, wokalistka kanadyjskiej grupy Unleash The Archers, oraz dwaj byli frontmani Pyramaze, czyli Amerykanie: Matt Barlow (eks-Iced Earth) i Lance King.

"Epitaph" ujrzy światło dzienne 13 listopada (CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Pyramaze opublikowali niedawno "A Stroke Of Magic", pierwszy singel z nowej płyty. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo PYRAMAZE - A Stroke Of Magic // Official Lyric Video // AFM Records

Oto lista utworów albumu "Epitaph":

1. "Epitaph"

2. "A Stroke Of Magic"

3. "Steal My Crown"

4. "Knights In Shining Armour"

5. "Bird Of Prey"

6. "Your Last Call"

7. "Particle"

8. "Indestructible"

9. "Transcendence"

10. "Final Hour"

11. "World Foregone"

12. "The Time Traveller".