Płytę "Those Who Dwell In The Fire" nagrał i zmiksował Emanuele Prandoni, perkusista black / deathmetalowego tria z Włoch. Ścieżki wokalne zarejestrowano w studiu Mal De Testa. Masteringiem w Hewwetover Studio zajął się niderlandzki fachowiec JB van der Wal. Autorem projektu graficznego jest włoski artysta Manuel Scapinello.

Debiutancki longplay Włochów ujrzy światło dzienne 23 lutego nakładem Immortal Frost Productions. Wytwórnia z Belgii przygotowała wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.



Dodajmy, że włoskie trio, współtworzone przez gitarzystkę Irene Brazzolotto i grającą na gitarze i basie wokalistkę Lorenzę De Rossi, dało się lepiej poznać w 2022 roku za sprawą EP-ki "Pyra".

Reklama

Pierwszą płytę formacji Pyra pilotuje singel "Becoming", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Pyra - Becoming (Official Track Stream)

Pyra - szczegóły albumu "Those Who Dwell In The Fire" (tracklista):

1. "Casus"

2. "Summit Of Existence"

3. "Palingenesis"

4. "Becoming"

5. "Purified In Infinity"

6. "Funeral Pyre".