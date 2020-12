Product Of Hate: Szczegóły albumu "You Brought This War"

Na początku lutego 2021 roku drugą płytą przypomni o sobie grupa Product Of Hate z USA.

Product Of Hate po raz drugi /Oficjalna strona zespołu

"You Brought This War", pierwszy od pięciu lat album groove / thrashmetalowców z Wisconsin, powstał w studiu Mercenary pod okiem Scotta Creekmore'a (Broken Hope, Lionheart). Miks i mastering odbyły się w CMC21 Productions, gdzie za konsoletą zasiadł Chris Collier (Korn, Prong, Whitesnake).

Następca debiutanckiej płyty "Buried In Violence" (2016 r.; nakładem austriackiej Napalm Records) ukaże się tym razem niezależnie za pośrednictwem własnej inicjatywy POH Metalworks.

Premierę drugiego longplaya Product Of Hate zaplanowano na 5 lutego 2021 roku (CD, cyfrowo).



Autorem okładki jest Colin Marks z Rain Song Design, z którym Product Of Hate współpracowali już przy okazji debiutu.

Do tytułowego utworu z materiału "You Brought This War" nagrano wideoklip. Możecie go zobaczyć poniżej:

Wideo PRODUCT OF HATE - YOU BROUGHT THIS WAR (Official Video) | POH Metalworks

Oto lista kompozycji albumu "You Brought This War":



1. "Euphoria"

2. "Rapture"

3. "You Brought This War"

4. "Redemption"

5. "Start The March"

6. "Helpless"

7. "Non Omnis Moriar"

8. "True Chaos"

9. "Where's Your God?"

10. "Destroyers"

11. "Claw The Walls"

12. "The End Is Never".