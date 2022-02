"Ze smutkiem informujemy o śmierci Gary'ego Brookera. Głos Gary'ego i jego gra na pianinie były legendarne i on zostawia po sobie spuściznę, która przetrwa pokolenia. Będzie go brakowało wszystkim, którzy go znali" - czytamy w komunikacie.



W ostatnich latach 76-letni muzyk Brooker walczył z chorobą nowotworową.

To właśnie Brooker był współzałożycielem grupy Procol Harum w 1967 r. razem z odpowiedzialnym za teksty Keithem Reidem. Przełomem szybko stał się utwór "Whiter Shade Of Pale", który do dziś pozostaje symbolem formacji. To trzeci najlepiej sprzedający się singel lat 60. - po "Hey Jude" The Beatles oraz "Satisfaction" The Rolling Stones.

Do innych wielkich przebojów zespołu należą "Conquistador", "Shine on Brightly", "A Salty Dog", "Whisky Train", "Whaling Stories", "Simple Sister", "Grand Hotel" i "Pandora's Box".

W jednym z wywiadów Brooker tak tłumaczył pochodzenie nazwy.



"My tego nie wymyśliliśmy, nasz ówczesny menedżer zadzwonił i powiedział, że znalazł nazwę dla naszego zespołu. Zapytaliśmy: 'Jaką?'. 'Procol Harum'. 'O, świetnie'. I to pasuje do nas, właściwie to brzmi jak my, więc tak zostało. Nie wziął tego z powietrza, to była nazwa rodowodu kota jego przyjaciela" - wspominał lider.

"Oczywiście każdy pytał: 'Co to znaczy? Co to znaczy?'. Nie wiedzieliśmy, więc musieliśmy się dowiedzieć. I okazało się, że źle zrozumieliśmy nazwę dla naszego zespołu przez telefon, źle ją zapisaliśmy. Kot nazywał się 'Procul' przez 'u' i 'Harun' z 'n' na końcu co po łacinie znaczyło 'poza tymi rzeczami'. Zaczęliśmy mówić że Procol Harum znaczy właściwie 'poza tymi rzeczami' (po polsku w dosłownym tłumaczeniu z łaciny: 'rzucić trzcinę na ziemię') co było miłym zbiegiem okoliczności: przynajmniej nie znaczyło to 'idę do miasta kupić krowę' czy coś podobnego" - wyjaśniał Gary Brooker.

W 1977 r. Brooker opuścił macierzystą grupę, by zająć się karierą solową (rok później wystąpił na festiwalu w Sopocie). W 1991 r. lider reaktywował Procol Harum. W kwietniu 2017 r. świętująca 50-lecie istnienia brytyjska formacja wydała nowy album "Novum" - była to pierwsza płyta od "The Well's On Fire" z 2003 r.

W ostatnim składzie u boku współzałożyciela występują także Geoff Whitehorn (gitary), Matt Pegg (gitara basowa), Josh Phillips (organy Hammonda) i Geoff Dunn (perkusja). Ten ostatni ma najkrótszy staż - od 2006 r. Pozostali muzycy towarzyszyli Brookerowi od ok. 30 lat (Whitehorn i Pegg) i prawie 20 lat (Phillips).