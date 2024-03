Płytę "Mind Burns Alive" nagrano w studiach Fellowship Hall Sound i należącym do zespołu Idlewild Audio. Kwartet z Little Rock w stanie Arkansas sam zajął się jej produkcją.

“Utwory te jeszcze bardziej zgłębiają dynamikę i dźwiękową wielobarwność. Stoję na stanowisku, że prawdziwy ciężar bierze się z emocji, czasami więc samo nawalanie nie jest właściwym podejściem, by je przekazać" - o nowym albumie mówi Brett Campbell, grający na gitarze wokalista Pallbearer.

Następca płyty "Forgotten Days" (2020 r.) będzie mieć swą premierę 17 maja nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (m.in. w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Reklama

Do nowej kompozycji "Where The Light Fades" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Pallbearer - szczegóły albumu "Mind Burns Alive" (tracklista):

1. "Where The Light Fades"

2. "Mind Burns Alive"

3. "Signals"

4. "Endless Place"

5. "Daybreak"

6. "With Disease".

Wideo PALLBEARER - Where The Light Fades (OFFICIAL MUSIC VIDEO)