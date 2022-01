Poznajcie Friends Of Hell!

Wyjaśnijmy od razu, że doommetalowy Friends Of Hell powstał z inicjatywy pochodzącego z Cypru Tasa Danazoglou, niegdysiejszego basisty brytyjskiego Electric Wizard, muzyka znanego także z m.in. greckiej formacji Satan's Wrath, w której pełni funkcję wokalisty.

W szeregach Friends Of Hell figuruje również fiński wokalista Albert Witchfinder, były frontman Reverend Bizarre.

“Wszyscy jesteśmy weteranami sceny, którzy w przeszłości udzielali się w wielu zespołach, ten jednak wydaje się nam czymś bardzo wyjątkowym. Jesteśmy gotowi do uderzenia" - o kwartecie Friends Of Hell powiedział Tas.

Reklama

Wspomnianym uderzeniem jest debiutancki album "Friends Of Hell", który będzie mieć swą premierę 18 marca w barwach kultowej londyńskiej Rise Above Records, wytwórni Lee Dorriana z Cathedral.

Friends Of Hell podzielili się niedawno z fanami utworem "Shadow Of The Impaler", obok którego nie powinni przejść obojętnie zwłaszcza miłośnicy klasycznie pojmowanego doom metalu.

Wideoklip "Shadow Of Impaler" Friends Of Hell możecie zobaczyć poniżej: