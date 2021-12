Powrót Lawnmower Deth (nowa płyta "Blunt Cutters")

Album "Blunt Cutters", następca longplaya "Billy" z 1994 roku, będzie czwartą studyjną płytą crossover / thrashowego Lawnmower Deth, którzy swe największe triumfy święcili na początku lat 90. pod auspicjami Earache Records.

Powrotny materiał Lawnmower Deth wyda rodzima grupie Dissonance Productions. Wersja CD trafi na rynek 28 stycznia 2022 roku. Na winyl poczekamy znacznie dłużej, ta edycja ujrzy bowiem światło dzienne dopiero 24 czerwca 2022 roku.

Płytę "Blunt Cutters" pilotuje singel "Raise Your Snails". Stworzony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Lawnmower Deth Raise Your Snails

Oto lista utworów albumu "Blunt Cutters":

1. "Into The Pit"

2. "I Don't Want To"

3. "Botheration"

4. "Swarfega"

5. "Bastard Squad"

6. "Now He's A Priest"

7. "Good Morning, Phil"

8. "Bobblehead"

9. "Raise Your Snails"

10. "Deth! Maim! Kill!"

11. "Christ Options"

12. "Hell's Teeth"

13. "Blunt Cutters"

14. "Space Herpes"

15. "Nothing But Noise"

16. "Goodnight, Bob"

17. "Power Bagging"

18. "Agency Of COB".