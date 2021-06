Powrót Destinity (nowa płyta "In Contunuum")

W połowie października pierwszym od dziewięciu lat albumem przypomną o sobie Francuzi z deathmetalowego Destinity.

Zespół Destinity przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Partie perkusji na płytę "In Continuum" nagrano w studiu Record Did' pod okiem Oliviera Didillona. Rejestracją basu, gitar i programowaniem zajął się Seb V.S, gitarzysta prowadzący Destinity, wokale zaś utrwalono pod kierownictwem Micka Caesare'a.

Miks i mastering wykonano w szwedzkim studiu Black Lounge, nad czym czuwał jego właściciel Jonas Kjellgren, były muzyk m.in. Carnal Forge, Centinex, Dellamorte i Scar Symmetry.

Autorem okładki dziewiątej płyty formacji z Lyonu jest Francesco De Luca.

Nowy album Francuzów trafi na rynek 15 października w barwach Crimson Productions i Season Of Mist.

Powrotny longplay Destinity promuje singel "Reject The Deceit". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Reject the Deceit

Oto program albumu "In Continuum":

1. "The Sand Remains"

2. "Reject The Deceit"

3. "Reflections"

4. "Shadows"

5. "Dawn Never Breaks"

6. "Architect Of Light"

7. "A Lucid Strain"

8. "Snakepit"

9. "Salvation".