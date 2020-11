Pounder: Drugi album gotowy

"Breaking The World" - taki tytuł nosić będzie drugi longplay heavymetalowego tria Pounder z USA.

Zespół Pounder przygotował nową płytę /materiały prasowe

Nowa płyta zespołu rodem z Los Angeles trafi do sprzedaży nakładem Shadow Kingdom Records z Ohio.

Album "Breaking The World" dostępny będzie w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz w edycji kasetowej.

Przypomnijmy, że w składzie Pounder figurują Amerykanin Matt Harvey (gitara / wokal; także w Exumed, Gruesome, Expulsion), pochodzący z Kolumbii Alejandro Corredor (bas; Nausea) oraz Anglik Tom Draper (gitara; Carcass, eks-Angel Witch, Crowning Glory).



Debiutancką płytę "Uncivilized" Pounder z 2019 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Breaking The World":

1. "Spoils Of War"

2. "Breaking The World"

3. "Hard Road To Home"

4. "Never Forever"

5. "Hard City"

6. "Give Me Rock"

7. "Deadly Eyes".