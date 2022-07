Podczas strzelaniny zginęło 6 osób, a ponad 30 zostało rannych. Robert "Bobby" Crimo III rozwijał karierę w Internecie, gdzie dał się poznać jako raper Awake. Na Spotify ma ponad 16 tysięcy słuchaczy miesięcznie. Szacuje się, że jego majątek wynosi około 100 tysięcy dolarów netto. W sieci dzielił się też zdjęciami m.in. z flagą, według której popierał Donalda Trumpa.

Crimo III został aresztowany po wielogodzinnej obławie, w której udział wzięły lokalne i federalne władze. Na jaw wyszło, że jego ojciec, Bob senior, jest właścicielem popularnych w okolicy delikatesów. Próbował także sił w wyborach na burmistrza. Matka podejrzanego Denise Pesina zajmuje się medycyną alternatywną i była kiedyś aresztowana pod zarzutem przemocy domowej.

W ubiegłym roku Awake zamieścił film, na którym widać rysunek przedstawiający jego samego strzelającego do ludzi, a także nagranie, na którym rzuca kulami o podłogę w klasie. Sam był w zbroi, co zostało odebrane jako naśmiewanie się z częstych w USA strzelanin w szkołach. Rodzina Crimo mieszka w wygodnym domu o wartości 435 tys. dolarów w okolicy miejsca, gdzie doszło do strzelaniny. W 2020 roku natomiast Robert Crimo III został sfotografowany podczas wiecu Donalda Trumpa.

Twórczość mężczyzny była bardzo niepokojąca i wskazywała śledczym to, do czego mógł się posunąć. "Moje czyny będą mężne i przemyślenia są zbędne, wiem co mam do zrobienia, to jest moje przeznaczenie" - rapował Robert E. Crimo.

Przez pewien czas był obserwowany przez służby. "To niekoniecznie oznacza, że to już koniec, ale z pewnością mamy osobę, wokół której skupiło się nasze zainteresowanie" - mówi szef lokalnej policji.

"Sądzimy, że ta osoba była odpowiedzialna za to, co się stało" - powiedział rzecznik grupy zadaniowej ds. przestępczości hrabstwa Lake, Christopher Covelli, ogłaszając aresztowanie Crimo. Policji w dojściu do tych wniosków bardzo miała pomóc "znaczna ilość dowodów cyfrowych".

Najmłodsza ofiara strzelaniny miała 8 lat, a najstarsza 85 lat.