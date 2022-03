Popek Monster w 2018 r. wystąpił w programie Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym dotarł do półfinału.

Paweł Mikołajuw niegdyś był członkiem hiphopowego składu Firma. Wielokrotnie miał problemy z prawem, był poszukiwany przez organy ścigania.

Od dawna też wiadomo, że raper jest uzależniony od alkoholu i narkotyków. W 2021 roku odbył dwumiesięczną terapię, teraz podkreśla, że chce raz na zawsze skończyć z używkami, a także pomóc innym w wyjściu z nałogu.

"Ja to pie**olę, na pewno w tym gównie już się taplać nie będę. Upiłem pół Polski i teraz czuję, że jestem wam winien zwroty, więc będę chciał was wyciągnąć z tego gówna" - mówi.

Jakiś czas temu studio filmowe Mania Studio poinformowało o zbliżającej się premierze największej produkcji w swoim dotychczasowym dorobku. Chodzi o film dokumentalny o Popku. Dość oryginalny, jeśli wierzyć pierwszym opisom oraz opublikowanym zwiastunie.

Powstał w oparciu o przeprowadzony kilkugodzinny wywiad z artystą. Podczas tej bardzo szczerej rozmowy, zapadła decyzja o wybraniu 9 przełomowych momentów w życiu bohatera i przedstawieniu ich w 9 scenach zrealizowanych w innych formach filmowych.

"Film dokumentalny o Popku, który dzięki swojej skomplikowanej przeszłości stał się wielką gwiazdą. Każde wspomnienie wybrane przez reżysera jest inną sceną w filmie i jest realizowane w innej filmowej formie" - piszą twórcy.

Faktycznie, w zwiastunie widzimy przemieszane ze sobą ujęcia jak z klasycznego dokumentu, filmu fabularnego (w jednej z ról widzimy Mirosława Zbrojewicza, czy Czesława Mozila), a nawet animacji.

"Nadszedł dzień, w którym możemy pokazać Wam czego należy spodziewać się po naszej najnowszej produkcji! Gwarantujemy Wam jedno - takiego Popka jeszcze nie znaliście" - zapewnia ekipa Mania Studio.

Film "Każda z blizn" będzie można obejrzeć poprzez usługę Pay Per View w dniach 23-26 marca 2022 roku. Oprócz tego, zakupić można limitowane do 1000 sztuk wydanie fizyczne w formie boxa, zawierające film oraz książkę. Premiera wersji fizycznej odbędzie się 6 kwietnia.

Popek z Matheo i Damianem Ukeje?

Popek promuje film tym, na czym zna się najlepiej.

W sieci właśnie pojawił się teledysk do piosenki "Sen", którą stworzył razem z producentem Matheo oraz zwycięzcą "Voice of Poland", Damianem Ukeje.

W teledysku oprócz wykonawców, widzimy też kilka kadrów z filmu.

Damian Ukeje jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w programie "The Voice of Poland", w którym występował w drużynie Nergala.



