Ponad 800 mln złotych za najdroższy dom w okolicy! Widok z lotu ptaka robi wrażenie

Aż 200 mln dolarów, czyli ok. 840 mln zł kosztowała gwiazdorską parę posiadłość na szczycie klifów Malibu z domem zaprojektowanym przez architekta-wizjonera, laureata Nagrody Pritzkera w 1995 r. - Tadao Ando. To kolejna rezydencja w Kalifornii należąca do Beyonce i Jaya-Z - jednej z najsłynniejszych gwiazdorskich par.

Oszałamiający dom Beyonce i Jaya-Z. Posiadłość ma 3700 mkw! /Papgalore / BACKGRID / Backgrid USA / Forum /Agencja FORUM