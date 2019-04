Polsat Superhit Festiwal 2019: Michał Szpak i Julia Wieniawa w nowych rolach

W dniach 24-26 maja w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się piąta edycja Polsat Superhit Festiwal, który zastąpił Sopot TOPtrendy Festival. W rolach prowadzących zadebiutują Michał Szpak i Julia Wieniawa.

Michał Szpak będzie także jednym z prowadzących Polsat Superhit Festiwal 2019 AKPA

Tradycyjnie w pierwszych dwóch dniach odbędą się muzyczne koncerty, a ostatni dzień to przegląd najpopularniejszych kabaretów.

24 maja (piątek) odbędzie się koncert platynowy, podczas którego zaprezentują się: B.R.O., Boys, Dżem, IRA, Maciej Maleńczuk, Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Tulia oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Michał Szpak nie tylko zaśpiewa, ale również zadebiutuje w roli prowadzącego. Towarzyszyć mu będzie weteran imprez Polsatu, czyli Krzysztof Ibisz.



Dodatkowo na scenie swoje urodziny świętować będzie Agnieszka Chylińska oraz Kamil Bednarek, który obchodzi swoje 10-lecie.

W koncercie na radiowy hit roku (sobota 25 maja) będą uczestniczyć Agnieszka Adamczewska, Ania Dąbrowska, Brave, C-BooL, Enej, Feel & Lanberry, Gromee feat. Jasper Jenset, Gromee feat. Lukas Meijer, Grzegorz Hyży, Komodo, Margaret, Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Mrozu, Paweł Domagała, Sarsa, Sławomir oraz Sound'n'Grace.

Julia Wieniawa popularność zdobyła dzięki serialowi "Rodzinka.pl"

W roli prowadzącej zadebiutuje Julia Wieniawa, aktorka (m.in. serial "Rodzinka.pl", filmy "Kobiety mafii", "Kobieta sukcesu") i początkująca wokalistka (single "Oddycham" i "Nie muszę" zapowiadają pierwszy album). Po głośno komentowanym rozstaniu z aktorem Antkiem Królikowskim związała się ze starszym o 15 lat Aleksandrem Milwiw-Baronem, gitarzystą grupy Afromental i jurorem "The Voice Kids".

W Sopocie na scenie wspierać ją będą Maciej Rock (prowadził m.in. "Idola" i "Must Be The Music") oraz dziennikarka Ola Kot.

Gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który zaśpiewa w ramach koncertu "Wierzę w miłość".

Ostatni dzień Polsat Superhit Festiwal to tradycyjnie kabareton, podczas którego wystąpią Piotr Bałtroczyk, Marcin Wójcik, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Smile, Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, Pan Li oraz Mariusz Kałamaga.

