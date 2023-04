Magdalena Narożna zdobyła popularność w zespole Piękni i Młodzi, który zadebiutował w programie "Must Be The Music" w 2014 roku. Od tego czasu pod szyldem grupy ukazało się wiele przebojów disco polo, m.in. "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ), "Czułe słowa" czy "Niewiara".

Piosenkarka, która ma na koncie udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a ostatnio także w produkcji "Policjanci i policjantki", jest aktywna w social mediach. Pokazuje tam swoje codzienne życie, a także koncertowe stylizacje.

Na ostatnim zdjęciu gwiazda pokazała się nieco odmieniona - w wieczorowym makijażu i zakręconych włosach. Szeroko uśmiechnięta piosenkarka tym samym pochwaliła się efektem pracy ekipy makijażystek.

"Pragnę podzielić się z Wami efektami wczorajszej całodniowej pracy ekipy (...) jesteście Wielkie!" - napisała pod zdjęciem.

Fani piosenkarki zachwycili się jej młodzieńczym wyglądem i figurą. "Przepiękna zmiana! Dalej nie mogę wyjść z szoku; Te zdjęcia są sztos; Magda! Zadziwiasz! Bosko wyglądasz!; Teraz to jesteś laska" - piszą w komentarzach.

Kim jest Magdalena Narożna z Piękni i Młodzi?

Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.