Pierwszy polski koncert Madison Beer odbędzie się 5 marca 2024 roku w warszawskim klubie Progresja. Wyjątkowym gościem występu w Warszawie, a także podczas całej europejskiej trasy będzie polski artysta Jann, który coraz śmielszymi krokami zaczyna odnosić pierwsze sukcesy za granicą.



Bilety w cenie 179 zł trafią do ogólnej sprzedaży 13 października o godzinie 10:00.

Kim jest Madison Beer? Ma polskie korzenie, zdobywa popularność na całym świecie

Madison Beer to 24-letnia wokalistka, modelka i gwiazda mediów społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją ponad 37 milionów użytkowników). Piosenkarka ma polskie korzenie.

"Wiem tylko, że jestem Polką [...]. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie... Oboje są jednak Polakami" - powiedziała w wywiadzie, którego udzieliła Piotrowi Grabarczykowi.

Na początku 2012 roku, Madison zaczęła wrzucać covery popularnych piosenek na Youtube. Zdobyła w ten sposób uwagę Justina Biebera, który podzielił się jej wykonaniem "At Last" Etty James na swoim Twitterze. Nagranie błyskawicznie zdobyło popularność w internecie i wkrótce zapewniło Madison kontrakt z wytwórnią płytową.



Madison Beer osiągnęła bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka. Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases", wydana w 2018 roku, zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. Piosenkarka zagościła z nią w TOP5 na iTunes w 18 krajach. Madison zyskała uznanie magazynów takich jak "Time", "Complex", "NME", "The Guardian" oraz "Billboard". W 2019 roku Madison podpisała nowy kontrakt z Epic Records.

Debiutancki album Madison Beer "Life Support" trafił do sprzedaży w lutym 2021 roku. Promowały go single: "Selfish" (zobacz!), "Dear Society" (posłuchaj!), "Good In Goodbye" (zobacz!), "Baby" (zobacz!), "Boyshit" oraz "Stained Glass".



Zdjęcie Madison Beer / Ryan Emberley/amfAR / Getty Images

We wrześniu 2023 roku ukazała się jej druga płyta "Silence Between Songs", na którą napisała i współ-wyprodukowała wszystkie piosenki. Wydawnictwo opisane jako "psychodeliczny dream pop zainspirowany rockiem" (Variety), na którym znajdują się "powalające szczerze ballady" (NPR, zawiera uwielbianą przez fanów piosenkę "Reckless" (400 milionów odtworzeń), hymn lata "Home To Another One" oraz filmowe "Spinnin".