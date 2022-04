Jak przyznaje sama artystka, płyta powstała dość spontanicznie. Nagrania trwały zaledwie trzy dni. Cały materiał został zarejestrowany w olsztyńskim Enej Studio.

"Zawsze marzyłam o tym, by zrobić taką płytę. I w końcu się udało. Co najważniejsze, stworzyłam ją z ludźmi, z którymi chce tworzyć- z moimi muzycznymi przyjaciółmi. To zgrana, świetna ekipa" - przyznaje Izabela Szafrańska.



W nagraniach wzięli udział - Przemysław Zalewski (instrumenty klawiszowe), Kornel Kondrak (perkusja, instrumenty perkusyjne), Maciek Magnuski (gitara basowa), Przemysław Skałuba (klarnet), Marcin Drabik (skrzypce), Łukasz Belcyr (gitara), gościnnie Piotr " Lolek" Sołoducha (akordeon).

Wideo Izabela Szafrańska - Spadłam ci ze słonka

Na krążku znalazły się zarówno tradycyjne pieśni żydowskie, sefardyjskie i te powstałe w żydowskim getcie, jak i utwory współczesne (m.in. Shalom Aleichem, Warszawo ma czy Rebeka). "Płyta jest nieco liryczna i refleksyjna. Jednak nie zabrakło na niej również utworów wesołych i tanecznych, bardziej klezmerskich. Jest tak różnorodna, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie" - przyznaje artystka.

Kilka dni przed premierą krążka, Iza zaprezentowała słuchaczom promujący go singel - "Spadłam ci ze słonka". Muzykę do piosenki napisał Marcin Partyka, słowa - Jan Kondrak. "Ten singel jest lekki, urokliwy i miłosny. To utwór inspirowany sztuką ludową. Opowiada o wiodącej roli kobiety w kreacji związku - mówi Iza.



Kim jest Izabela Szafrańska?

Izabela Szafrańska od lat prężnie rozwija swoją muzyczną działalność. Jej artystyczna przygoda rozpoczęła się od zespołów regionalnych. Potem, razem z siostrami współtworzyła wokalne trio. Wspólnie koncertowały w Polsce i za granicą. W pewnym momencie w życiu Izy pojawiła się muzyka sefardyjaska. Miłością do żydowskich dźwięków szybko zaraziła swoje siostry, co poskutkowało tym, że trio wykonujące do tej pory muzykę popularną, przekształciło się w zespół El Saffron. I to właśnie jako El Saffron siostrom Szafrańskim w 2013 roku udało się dotrzeć do finału programu "Must Be the Music".

W czasie studiów Iza weszła w nurt piosenki literackiej i poetyckiej. Z nią zdobyła wiele muzycznych nagród i uznanie jury w kraju i za granicą.

Pod koniec 2018 roku Iza wzięła udział w programie "The Voice of Poland". Doszła aż do półfinału show. Rok późnej swoją premierę miała debiutancka płyta artystki - "Z bursztynu". Muzykę do tekstów wybitnych polskich autorów i poetów stworzy kompozytor i aranżer Marcin Partyka.

"I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska podczas przesłuchań w ciemno. "Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił Piotr Cugowski.