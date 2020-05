Phil May nie żyje. Był wokalistą The Pretty Things

Nie żyje Phil May, wokalista i współzałożyciel zespołu The Pretty Things. Miał 75 lat.

Phil May w 1978 roku /Fin Costello/Redferns /Getty Images

Piosenkarz odszedł w piątek (15 maja) w szpitalu w Norfolk, w Anglii.



Zmarł w wyniku powikłań po przejściu operacji stawu biodrowego. Zabieg był spowodowany wypadkiem rowerowym. Wokalista zmagał się także z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.



May był współzałożycielem zespołu The Pretty Things, którzy sukces odnieśli z takimi singlami, jak: "Don't Bring Me Down", "Honey I Need" i "Cry to Me".



Zespół zagrał swój ostatni koncert, zatytułowany "The Final Bow", w Londynie, w grudniu 2018 r.

Wideo Cry To Me

Składając hołd Mayowi gitarzysta The Kinks, Dave Davies, napisał na Twitterze: "Bardzo smutna wiadomość, był bardzo utalentowanym facetem. Jestem zszokowany".