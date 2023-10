Przypomnijmy, że fazy Księżyca wyznaczały plan wydawniczy Petera Gabriela na 2023 r., a kolejne utwory pojawiały się przy każdej pełni. Do tej pory poznaliśmy utwory "Panopticom", "Playing For Time", "The Court", "Four Kind Of Horses", "i/o", "Love Can Heal", "Road to Joy", "So Much", "Olive Tree" i "This Is Home". Ostatnie dwie piosenki to "And Still" i "Live and Let Die".

Wideo Peter Gabriel - This Is Home (Dark-Side Mix)

Całość jako płyta "i/o" pojawi 1 grudnia. Na okładkę trafił portret 73-letniego wokalisty wykonany przez cenionego i nagradzanego fotografa Nadava Kandera.



Dodajmy, że nagrania dostępne są w dwóch wersjach - Bright-Side Mix i Dark-Side Mix. Peter Gabriel piosenki z nowej płyty przedpremierowo wykonywał podczas rozpoczętej 18 maja w Krakowie trasy "i/o tour" (w stolicy Małopolski usłyszeliśmy aż 11 z 12 nowych utworów).

W nagraniach płyty Gabrielowi towarzyszyli m.in. długoletni współpracownicy Tony Levin (bas), David Rhodes (gitara), Manu Katché (perkusja), Brian Eno (syntezatory, produkcja). W chórkach zaśpiewała Melanie Gabriel, 47-letnia córka wokalisty.

Peter Gabriel: wiecznie nieprzystosowany 1 / 9 Początkowo, pod naciskiem matki, Peter uczył się grać na fortepianie. Szybko jednak porzucił klawisze. Młody Gabriel był zamkniętym w sobie chłopcem. "Matka i siostra chodziły do klubów bądź jeździły konno. Mnie to zupełnie nie pociągało, więc zostawałem na farmie i pogrążałem się w swoim własnym świecie. To chyba wtedy zacząłem być pochłonięty własną wyobraźnią" - wspominał. Źródło: Getty Images Autor: David Warner Ellis/Redferns