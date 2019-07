Petbrick: Nowy projekt Igora Cavalery

Petbrick – to nazwa nowego projektu z udziałem Igora Cavalery, byłego perkusisty Sepultury.

Igor Cavalera powołał nowy projekt /Oficjalna strona zespołu

Obok Brazylijczyka w składzie Petbrick odnajdujemy brytyjskiego muzyka Wayne’a Adamsa (Big Lad, Death Pedals, Johnny Broke).

"I", debiutancka płyta duetu, trafi do sprzedaży 25 października nakładem Closed Casket Activities.

Wśród gości na debiucie Petbrick usłyszymy Dylana Walkera z Full Of Hell (numer "Radiation Facial"), Dwida Helliona z Integrity ("Some Semblance Of A Story), Mutado Pintado z Warmduscher (“Gringolicker") oraz Laimę Leyton z Mixhell (“Coming"), prywatnie żonę Igora Cavalery.

"Zależało nam na ty, żeby zrobić coś innego w porównaniu z projektami, w które jesteśmy zaangażowani. Robienie potwornego hałasu było pierwszą ideą stojącą za Petbrick" - powiedzieli Igor i Wayne.

Z premierowym utworem "Horse" Petbrick możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Petbrick - Horse

Oto lista utworów albumu "I":

1. "Horse"

2. "Radiation Facial"

3. "Guacamole Handshake"

4. "Roadkill Ruby"

5. "Sect"

6. "Gringolicker"

7. "Coming"

8. "Jesus Dropkick"

9. "Some Semblance Of A Story"

10. "Dr Blair".