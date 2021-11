Persefone: Płyta "Metanoia" gotowa. Kiedy premiera?

Nową płytę 6-osobowej formacji z księstwa na francusko-hiszpańskim pograniczu wyda austriacka Napalm Records. Premierę albumu "Metanoia" w barwach nowego wydawcy progresywnych / melodyjnych deathmetalowców z Persefone wyznaczono na 4 lutego 2022 roku (m.in. w wersji CD i drogą elektroniczną).

Za miks siódmego albumu Persefone odpowiada David Castillo (Leprous, Soen, Opeth), a za mastering drugi Szwed - Tony Lindgren (Enslaved, Ihsahn, Sepultura), wszystko zaś odbyło się w szwedzkim studiu Fascination Street.



W utworze tytułowym z płyty "Metanoia" zaśpiewał gościnnie Einar Solberg, wokalista norweskiego Leprous spod znaku progresywnego rocka i metalu. W kompozycji "Anabasis Pt. 2" w charakterze gości usłyszymy z kolei Steffena Kummerera, grającego na gitarze frontmana bawarskich formacji Obscura i Thulcandra, oraz Angel Vivaldi i Merethe Soltvedt z Two Steps From Hell.



Okładkę zaprojektował Jon Ojibway.



Nowy teledysk "Merkabah" Persefone możecie zobaczyć poniżej:

Clip Persefone Merkabah

Oto program longplaya "Metanoia":

1. "Metanoia"

2. "Katabasis"

3. "Architecture Of The I"

4. "Leap Of Faith"

5. "Aware Of Being Watched"

6. "Merkabah"

7. "Consciousness (Pt. 3)"

8. "Anabasis Pt. 1"

9. "Anabasis Pt. 2"

10. "Anabasis Pt. 3".