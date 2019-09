Paweł Domagała: Zobacz teledysk "Żmijowisko" do serialu Canal+

Do sieci trafił najnowszy teledysk Pawła Domagały, autora wielkiego przeboju "Weź nie pytaj". Piosenka "Żmijowisko" zapowiada nowy serial Canal+ o tym tytule - to ekranizacja kryminału Wojciecha Chmielarza.

Paweł Domagała na planie serialu "Żmijowisko" AKPA

W serialu "Żmijowisko" występują: Paweł Domagała, Davina Reeves-Ciara, Agnieszka Żulewska, Piotr Stramowski, Cezary Pazura, Wojciech Zieliński i Joachim Lamża. W obsadzie znaleźli się też aktorzy młodego pokolenia: Stanisław Cywka, Kamila Urzędowska oraz Hanna Koczewska.

Zdjęcia trwały od kwietnia 2019 roku. Rozpoczęły się w Warszawie, następnie ekipa filmowa przeniosła się na Mazury, gdzie w małej miejscowości Orżyny koło Mrągowa wybudowano agroturystyczne siedlisko, w którym głównie rozgrywa się filmowa fabuła.

"Dokładnie tak widziałem swoje Żmijowisko. Jest malowniczo, jest tajemniczo. Ta idylliczna okolica to świetne tło dla kryminału, bo zderzenie świata zbrodni i zła z tą sielskością jest fascynujące. To metafizyczne uczucie, kiedy patrzysz na to, co napisałeś, widzisz to w rzeczywistym świecie" - powiedział Wojciech Chmielarz, autor kryminału, na podstawie, którego nakręcono serial Canal+.

Serial wyreżyserowany przez Łukasza Palkowskiego (m.in. "Bogowie", seriale "Belfer", "Diagnoza, "Pułapka") opowiada historię grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów, którzy wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada (Hania Koczewska), córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, jednak dziewczyny nie udaje się odnaleźć.

Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii, aby wznowić poszukiwania. W trakcie prywatnego dochodzenia pojawiają się zaskakujące tropy i nowi podejrzani. Sprawa coraz bardziej się gmatwa i pojawia się w niej coraz więcej wątków. Tym bardziej, że w tle poszukiwań nastolatki jest historia jej rodziców, ich przyjaciół z młodości oraz wzajemnych relacji pełnych skrywanych przez lata konfliktów, namiętności i uprzedzeń. Stopniowo ujawnia się brutalna prawda o życiu w kłamstwie, która nieuchronnie prowadzi do tragedii.

Po zakończeniu zdjęć powstała inspirowana serialem piosenka "Żmijowisko" z tekstem Zuzanny Grabowskiej, żony Pawła Domagały. W teledysku reżyserowanym przez Pawła Domagałę pojawiają się fragmenty serialu.

"Powieść Wojciecha Chmielarza połknąłem w jedną noc i do ostatnich stron nie domyślałem się zakończenia. Nie tylko Skandynawowie mają ostatnio szczęście do świetnych kryminałów. Poza zajmującą fabułą są tu ciekawe relacje między bohaterami i celne komentarze do rzeczywistości (również świata show biznesu). Propozycja zagrania Arka była dla mnie interesującym wyzwaniem, bo zazwyczaj w filmie i teatrze pozwalałem sobie na sporo improwizacji, a tym razem musiałem być jak matematyk, chirurg czy architekt. Być precyzyjnym i konsekwentnym, by mylić tropy i trzymać widza w niepewności. Akcja rozgrywa się na trzech płaszczyznach czasowych, co zwiększa poziom trudności" - mówi Paweł Domagała.

"Czasem jestem pytany, czy wolę być aktorem, czy muzykiem i zawsze wtedy odpowiadam, że mam to szczęście, że mogę spełniać się w dwóch zawodach, o których marzyłem od dziecka. Czasem, bardzo rzadko, zdarza się, że muzyka i aktorstwo przenikają się i takim przypadkiem jest 'Żmijowisko'" - dodaje.

"Jako aktor odgrywam jedną z ról, a równocześnie z Łukaszem Borowieckim, współautorem obu płyt ('Opowiem ci o mnie' i '1984'), nagraliśmy piosenkę inspirowaną książką i serialem. Zanim jednak powstał ten utwór, była niezwykle ciekawa i (nie ukrywam) wyczerpująca fizycznie praca na planie. Codziennie dzwoniłem do mojej żony Zuzanny Grabowskiej i dzieliłem się z nią wrażeniami na temat książki, pomysłami na rolę Arka, ale też fizycznym zmęczeniem, poczuciem samotności z dala od niej i córek. Zuza pod wpływem lektury książki Wojciecha Chmielarza i naszych rozmów napisała tekst piosenki. Nigdy nie śpiewam cudzych tekstów, myślałem też, że nie potrafię, ale tekst Zuzy od razu zaadoptowałem. Odnajduję w nim znajome uczucia, atmosferę 'Żmijowiska' i intrygującą grę z jego fabułą" - kończy Domagała.

"Żmijowisko" ma pojawić się w Canal+ jesienią.

Przypomnijmy, że Paweł Domagała w listopadzie 2016 r. wydał swój debiutancki album "Opowiem ci o mnie" (posłuchaj tytułowej piosenki w serwisie Teksciory.pl). Niemal dokładnie dwa lata później, 16 listopada 2018 r., ukazała się druga płyta zatytułowana "1984" (to rok urodzin śpiewającego aktora). Ten materiał zdążył już się pokryć podwójną platyną.



Promujący nowe wydawnictwo teledysk do singla "Weź nie pytaj" od połowy czerwca 2018 r. zanotował ponad 107 mln odsłon, dołączając do czołówki najpopularniejszych polskich klipów w serwisie Youtube (numerem 1 jest "Miłość w Zakopanem" Sławomira - sprawdź! - z wynikiem ponad 206 mln odsłon od kwietnia 2017 r.).



Premierę trzeciego studyjnego albumu Domagały zaplanowano na 20 listopada 2020 roku. Płyta otrzymała tytuł "Wracaj", a jej przedsmaku będzie można posłuchać podczas jesiennej trasy koncertowej.

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).