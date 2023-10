Paweł Domagała jako wokalista zasłynął przebojem "Weź nie pytaj" (sprawdź tekst) . W ubiegłym roku pojawił się jego nowy krążek "Narnia", a jak zapowiadał jeszcze kilka miesięcy temu już wkrótce wyda nowe utwory.

Wcześniej jednak fani piosenkarza będą mieli okazję zobaczyć go na małym ekranie. Serial "Rafi", który 6 października pojawił się na platformie Polsat Box Go, to dla Domagały nie tylko wyzwanie aktorskie - to on wraz z żoną Zuzanną Grabowską stworzył świat Rafiego. W produkcji nie zabraknie także wielkich gwiazd polskiego kina i... muzycznej sceny!

- "Rafi", jeśli chodzi o aktorstwo, to najważniejsza do tej pory rzecz, jaką zrobiłem. (...) To taka metafizyczna, bajkowa komedia obyczajowa. I rzeczywiście pojawią się tam Janusz Panasewicz i Piotrek Rogucki, który zagra jedną z głównych ról. Przypominam, że Piotrek jest z wykształcenia aktorem, i to bardzo dobrym! - mówił aktor w rozmowie z Interią. - To prosta historia. Jest chłopak-wirażka, który umiera i dostaje drugą szansę - musi zejść na ziemię i naprawiać pewne rzeczy, co oczywiście uruchamia siły dobra i zła.

- Cieszę się, że to dziecko niedługo pójdzie w świat - dodawał o produkcji.

Co jeszcze wiemy o serialu "Rafi"?

- Jest to taki, mamy nadzieję serial pełen nadziei i radości, takiej metafizyki i magii, takiego rodzaju bajkowości. Jest trochę o tym, że w każdym człowieku jest dobro, nawet jak stara się je ukryć - takie dobro, którego nie da się ukryć, nie da się udać. I przede wszystkim też jest komedią - jest bardzo śmieszny. Myślę, że zdecydowanie nie było takiego serialu jeszcze, ja nie pamiętam w Polsce. Jestem też bardzo ciekawy, jak zostanie przyjęty, czy się spodoba, czy będzie śmieszny. Też nastawiliśmy się na taki mocniejszy żart. Mam nadzieję, że znajdzie swoich odbiorców - opowiada Domagała.

- Na resztę zapraszam już do oglądania, a do słuchania na nowej płycie jest piosenka "Rafi", która powstała z myślą o serialu - zachęcał wokalista.

I rzeczywiście Paweł Domagała napisał także piosenkę, która stała się jego motywem przewodnim. Widzowie Polsatu mogli usłyszeć ją już m.in. podczas Polsat Superhit Festiwal 2023.

Paweł Domagała jest dumny z serialu "Rafi". Stworzył go z żoną

Współtwórczynią "Rafiego" jest Zuzanna Grabowska, prywatnie córka Andrzeja Grabowskiego i żona artysty. - Pracujemy razem, bo byliśmy razem na studiach i rzeczywiście ten pomysł narodził się z 5 lat temu. Zaczęliśmy pisać, potem zatrudniliśmy scenarzystkę Ewę Bulandę. Mieliśmy gotowy cały koncept postaci, drabinki odcinków, pierwsze trzy odcinki. Potem udało nam się popchnąć to dalej i cieszymy się bardzo, że ten serial powstał w Polsacie - wyjaśniał wokalista.

Paweł Domagała nie ukrywa radości z tego, że ekipa techniczna oraz aktorzy poczuli magię produkcji. Wszyscy wkładali w nią serce i zaangażowanie.

- To jest tak, że mieliśmy bardzo trudne warunki pracy. W sensie było bardzo ciężko i cała ekipa z reżyserem Bartkiem Prokopowiczem na czele i z operatorem Maciejem Tarapaczem naprawdę dała więcej, niż od nich wymagano, niż zazwyczaj się daje. Każdy podszedł do tego bardzo osobiście, za co jestem ogromnie wdzięczny i taka magia, która jest wpisana w ten serial, jakoś w niesamowity sposób wytworzyła się też na planie serialu. Mam nadzieję, że to się przeniesie, bo każdy się mega zaangażował - mówił przy okazji występu na Polsat Superhit Festiwal 2023.

W serialu zagrają najpopularniejsi polscy aktorzy. - Oczywiście, to jest w ogóle niesamowita radość, że w ogóle się zgodzili. Zuza Grabowska, Danuta Stenka , Piotrek Rogucki, Olaf Lubaszenko, Tomek Schuchardt, Paulina Gałązka... No wszyscy, grają wszyscy - zapowiada dodając, że prace nad serialem trwały długo.

Artysta otrzymał już pierwsze sygnały, jak produkcja spodobała się dziennikarzom na specjalnych pokazach. - Bardzo się też cieszę, że po pierwszych pokazach dla niektórych dziennikarzy, odbiór jest taki, o jaki nam chodziło - że serial jest wyróżniający się i śmieszny - mówił Interii w sierpniu. W podobnym tonie o "Rafim" wypowiadają się koledzy z planu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"To jest właśnie serial, który zamierzam śledzić. W teatrze czy w produkcjach filmowych idę bardziej za aktorami niż za tytułem. Jeśli widzę, że są aktorzy, którzy dobrze mówią i nie potrzebuję napisów, a Paweł właśnie do takich należy, to chętnie to sprawdzę" - powiedziała Polsatowi Małgorzata Walewska. Wtórował jej Robert Janowski. "Obejrzę z pewnością, bo lubię jego dowcip i poczucie humoru. Myślę, że tam tych elementów nie zabraknie i trzymam za niego kciuki. Chciałbym, żeby ludziom też to się spodobało" - dodał aktor.

Tymczasem Paweł Domagała w najbliższym czasie planuje wypuszczać nowe piosenki. To dla niego bardzo terapeutyczne. - Cały czas jesteśmy w trasie i niedługo, myślę, że w okolicach października, będziemy wyrzucali nowe single. Jak się dużo dzieje, to muzyka jest dla mnie takim wentylem, który pomaga mi sobie poradzić z emocjami i stresem - zapowiadał w sierpniu.